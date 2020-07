pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le 27 juillet 2020, 53 des départements français étaient concernés par des arrêtés entraînant des mesures de restrictions des usages de l’eau (au-delà de la vigilance). C’est ce qu’indique Propluvia. Au total 102 arrêtés préfectoraux étaient en cours pour signaler, un état de vigilance (en gris sur la carte), d’alerte (jaune), d’alerte renforcée (orange) ou de crise (rouge).

Carte des arrêtés au 27 juillet 2020. © Propluvia

Une trentaine d’arrêtés en plus en une semaine

Il y a une semaine, le 20 juillet 2020, des arrêtés préfectoraux restreignant les usages de l’eau étaient en vigueur dans 33 départements avec un total de 76 arrêtés.

Des interdictions totales de prélèvement à des fins agricoles (rouge) étaient en cours dans plus de 10 départements français. Dans certains départements, comme l’Eure-et-Loir, la Saône-et-Loire, le Lot et le Tarn, ces interdictions ont débuté le 10 juillet 2020, dans le Loiret et le Tarn-et-Garonne ces arrêtés datent du 20 juillet 2020.