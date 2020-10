Le 8 novembre à 13 h 02, les trente-trois skippers du Vendée Globe s’élanceront pour un tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. En attendant le grand départ, le village s’est installé, comme tous les quatre ans, sur le port des Sables-d’Olonne (1) où sont arrimés les bateaux. L’occasion pour le public de venir pendant trois semaines à la rencontre des marins, d’admirer les embarcations et de découvrir l’histoire de cette course.

« Bien produire pour manger mieux »

Parmi les pavillons se trouve celui du Vendée Globe culinaire. Déjà présent lors de la précédente édition, ce chapiteau abrite des animations sur le thème « bien produire pour manger mieux ». Un slogan porté par la Confédération générale de l’agriculture de Vendée et plusieurs interprofessions animales et végétales. Une grande maquette présentant les productions régionales occupe une bonne partie de la salle. Des démonstrations culinaires s’y tiennent également. Celles-ci sont réalisées par des chefs, utilisant des ingrédients locaux, en présence de producteurs et devant le grand public.

Deux métiers de passion

Le 20 octobre, Kévin Escoffier, skipper du bateau PRB, était aux fourneaux en compagnie du chef Arnaud Dauvergne. Ce marin, breton d’origine, rappelle que sa profession a des points communs avec celle d’agriculteur : la passion, la dépendance aux conditions météorologiques et l’obligation de travailler dans le respect de l’environnement. « Par mon métier et ma nature, je veille à bien me nourrir, souligne le navigateur. Je suis vigilant sur la qualité des produits et je n’exclus pas de temps en temps de me faire plaisir, y compris en compétition. » Son péché mignon… : la charcuterie et le fromage !