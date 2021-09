Après deux ans de régime sec en raison de la situation sanitaire, c’est le grand retour d’Innov-Agri. Pour cette édition de 2021 baptisée « Restart » (redémarrage), les organisateurs ont souhaité opérer un retour aux fondamentaux en remettant l’innovation au cœur du salon. Les visiteurs auront donc moins de kilomètres à parcourir, mais un nombre très important de nouveautés à découvrir, car les lancements ont été nombreux depuis la dernière édition.

Badge obligatoire

Contraintes sanitaires obligent, il ne sera plus possible d’accéder au salon en se faufilant entre les rangs de maïs et de sorgho qui bordent les allées afin d’éviter le contrôle aux entrées. Il est impératif de s’inscrire au préalable sur le site d’Innov-Agri. Le badge est gratuit.

Une fois l’inscription effectuée, il est conseillé de télécharger votre badge sur votre smartphone, afin de présenter rapidement votre code QR à l’entrée du salon. Si vous ne possédez pas de smartphone ou si vous n’êtes pas très à l’aise avec ces fonctions, vous pouvez également imprimer votre badge chez vous, et en présenter la version papier à votre arrivée.

Passe sanitaire exigé

Conformément aux directives gouvernementales, un passe sanitaire sera exigé à l’entrée. Si vous n’êtes pas en possession de ce document, vous pourrez réaliser un test sur place, à la sortie du parking. Cette procédure sera gratuite, sur présentation de votre carte Vitale.

Toutefois, pour accéder plus rapidement au salon, les organisateurs recommandent de faire le test la veille de votre visite. Tous les détenteurs du passe sanitaire pourront présenter le code QR téléchargé sur leur smartphone ou la version papier. Il ne sera pas possible d’accéder à la manifestation sans ce passe, puisque le site sera clôturé.

En attendant de venir sur le salon la semaine prochaine, vous pouvez découvrir les premières nouveautés d’Innov-Agri.