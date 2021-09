Les nouveautés d’Innov-Agri en photo (deuxième partie)

La chargeuse télescopique 420 S est la dernière venue de la série TM chez JCB. Elle est homologuée à 50 km/h de série et intègre une toute nouvelle transmission maison powershift à 8 vitesses. La cabine de toutes les TM 320 et 420 a été redessinée avec de nouvelles commandes et une vision en hauteur améliorée.