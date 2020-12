La robotique agricole sera à l’honneur début décembre avec le Fira

De l’élevage à la viticulture, en passant par le maraîchage et les grandes cultures, tous les secteurs agricoles voient débarquer de nombreuses machines autonomes pour faciliter la production. La France fait partie des pays en pointe dans le domaine de la robotique agricole, et accueille le Fira (Forum international de la robotique agricole) qui en est un rendez-vous majeur sur le plan international. Son édition 2020 aura bien lieu la semaine prochaine, mais dans un format intégralement en ligne et sera gratuite pour les agriculteurs. Plusieurs milliers de participants, issus de 65 pays différents sont attendus sur la plateforme numérique dédiée. Le programme et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de l’événement.

Du contenu accessible jusqu’à l’été 2021

Un hall d’exposition virtuel sera accessible avec plusieurs dizaines d’exposants, dont 25 fabricants de robots. Le programme de ces trois jours est dense. Des démonstrations auront lieu tous les jours, et de nombreuses conférences et tables rondes seront retransmises en anglais. Ces contenus vidéo seront accessibles jusqu’en juillet prochain. Un salon numérique sécurisé hébergera également des rencontres virtuelles.