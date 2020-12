Après plus d’une année sans salon en raison de la crise sanitaire, Innov-Agri sera le premier événement d’envergure de 2021, marquant un début de retour à la normale. Ce salon aux champs, qui se tient en alternance à Outarville (Loiret) et à Ondes (Haute-Garonne), modifie son calendrier. Ainsi, comme l’édition prévue pour 2020, Innov-Agri 2021 se tiendra à Outarville. En modifiant son alternance, ce salon basé sur les démonstrations de matériel ne sera plus en concurrence avec le Sima, qui se tient désormais à l’automne, les années paires.

Une surface optimisée

Le salon se tiendra donc sur son site habituel d’Outarville (Loiret) dans la Beauce, à 40 km au nord d’Orléans, les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021. Implanté sur une surface optimisée, avec une offre à géométrie variable pour les exposants, et des conditions d’accueil du public adaptées à la situation sanitaire du moment, l’édition veut participer à la relance de l’économie agricole.

Des villages thématiques

Pour cette édition baptisée « Re-start » (redémarrage), les organisateurs prévoient de conserver l’esprit d’Innov-Agri avec des démonstrations, des innovations et des chantiers de récolte. Le salon mettra en avant les espaces « villages », qui regroupent sur un même lieu tous les intervenants d’une thématique. Villages agroécologie, emploi-formation-installation et transmission, irrigation, méthanisation et contrat de solution sont déjà confirmés. Les organisateurs travaillent aussi à une solution virtuelle pour les agriculteurs et entrepreneurs qui ne pourront pas faire le déplacement, avec une montée en puissance des vidéos.