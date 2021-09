Les organisateurs d’Innov-Agri sont satisfaits de la fréquentation et de l’ambiance de cette édition 2021 « Re-start » après la suspension des grands événements agricoles depuis dix-huit mois.

Premier gros salon de la rentrée post-Covid en 2021, Innov-Agri a fermé ses portes le 9 septembre en ayant enregistré 61 000 entrées durant trois jours à Outarville (Loiret).

Par rapport aux éditions précédentes, le parcours de cette version « Re-start » était plus court mais le nombre d’exposant sensiblement le même. Les démonstrations de terrain continuaient d’attirer les agriculteurs. Les sujets techniques ont été regroupés dans sept villages répartis le long des allées : agroécologie, protection des cultures, robotique, méthanisation, irrigation et enfin l’emploi, la formation, l’installation et la transmission.

> Retrouvez les diaporamas photo des innovations d’Innov-Agri (trois parties)

Les organisateurs se réjouissent : « La satisfaction est générale chez les exposants et les experts de la filière qui animaient les villages techniques. Le rebond que nous espérions tous sur Innov-Agri a donc pris corps dans les allées dans un climat général de vraie convivialité. » Le salon s’est clos par une visite du ministre de l’Agriculture Julien Denormandie.

Les 7 et 8 septembre 2022, ce sera au tour d’Innov-Agri Sud-Ouest, implanté à Ondes près de Toulouse. La prochaine édition d’Innov-Agri aura lieu à Outarville, en septembre 2023.