Améliorer les conditions de travail sur les exploitations (vidéo)

Que ce soit pour les agriculteurs ou les salariés du secteur, l’amélioration des conditions de travail et la limitation des risques est un enjeu de santé et d’attractivité du métier. D’autant plus que, compte tenu de sa pyramide des âges, le secteur fait face à un grand besoin de renouvellement et de recrutement. La France Agricole vous propose de revoir le débat du 3 mars 2022 réalisé sur le plateau TV de la MSA lors du Salon international de l’agriculture.