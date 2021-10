BouMatic, fabricant d’équipements laitiers dont le siège mondial est situé à Madison, Wisconsin, vient d’annoncer l’acquisition de SAC Group. SAC, dont le siège social est situé à Kolding, au Danemark, est un fabricant de systèmes de traite complets pour vaches, moutons et chèvres, distribués sous la marque SAC Christensen. À l’avenir, SAC fonctionnera comme une filiale à part entière de BouMatic.

Présent en France

Fondée en 1938 par S.A. Christensen et sa famille, SAC propose des systèmes de traite conventionnels et automatisés. SAC gère également un centre de connaissances laitières basé aux Pays-Bas, Hokofarm Group, qui met l’accent sur les technologies de traite et d’alimentation orientées sur les données. Ce centre sera un complément à l’activité de BouMatic. Et, en plus de ce centre aux Pays-Bas et de son siège social au Danemark, SAC est également active en Russie et en France.