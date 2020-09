La robotique s’adapte aux problématiques du monde agricole, le salon qui lui est dédié s’adapte quant à lui aux contraintes imposées par le contexte sanitaire. Le Forum international de la robotique agricole (Fira) se tiendra du 8 au 10 décembre prochain, dans un format 100 % virtuel, taillé sur mesure. L’interface a été particulièrement travaillée pour immerger les visiteurs à la manière d’un salon physique. Les « tickets d’entrée » sont disponibles en ligne. Ils sont gratuits pour les agriculteurs, sur présentation d’un justificatif, l’année dernière, ils représentaient 18 % des participants.

Démonstrations et hall d’exposition

En plus des conférences et tables-rondes en ligne, le salon virtuel sera ponctué de 15 démonstrations en direct et d’un véritable hall d’exposition virtuel avec une cinquantaine d’exposants, dont 25 fabricants de robots. Chaque participant pourra organiser son salon et recevoir des notifications pour l’avertir quelques minutes avant le début des événements cochés.

Un salon virtuel de rencontres d’affaires sécurisées sera également de la partie. Pour ceux qui manqueraient une partie du programme, l’organisation a prévu une large session de rattrapage. En effet, une plateforme virtuelle proposera du contenu « à la demande » disponible en ligne jusqu’au mois de juillet 2021.

Un salon habitué au numérique

Dès sa première édition en 2016, l’événement s’était tenu sous une forme hybride, avec des participants en ligne issus de 10 pays différents. Chaque année, le nombre de participants a augmenté, que ce soit sur place, à Toulouse, ou bien en ligne. En 2019, 800 personnes ont arpenté les allées du salon physique tandis que 1 200 participants en ligne étaient recensés, en provenance de 42 pays.

Cette année, l’organisation n’attend pas moins de 3 000 professionnels. Ce passage forcé au 100 % numérique est l’occasion de toucher un public plus large et d’accentuer l’aspect international de ce Fira 2020. Le programme détaillé et une vidéo de présentation sont disponibles dès à présent sur le site internet de l’événement.