La présidence de la République a invité des élèves du lycée agricole et viticole de Crézancy (Aisne) à assister au défilé du 14 juillet 2022. Une vraie reconnaissance pour ces élèves et leurs enseignants qui ont remporté deux prix du Trophée international de l’enseignement agricole en mars 2022.

La journée du 14 juillet 2022 restera dans la mémoire de ces seize d’élèves du lycée agricole et viticole de Crézancy (Aisne). Accompagnés de leur directeur et d’enseignants, ces jeunes étudiants ont assisté au défilé militaire sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, depuis la tribune officielle Brest… à quelques mètres de la tribune présidentielle où a pris place Emmanuel Macron.

« Le sentiment du travail bien fait »

C’est la présidence de la République qui a contacté le lycée. « Le président de la République souhaitait mettre le monde agricole à l’honneur, explique Paul Revollon, le directeur de l’établissement. Ils ont cherché sur Internet et nous ont identifiés par le biais des réseaux sociaux, de notre site web et des médias grand public. »

« C’est aussi le résultat de notre participation au Trophée international de l’enseignement agricole (TIEA) et à d’autres concours, poursuit-il. Cette invitation est une grande fierté de réussite pédagogique et d’ouverture. Cela veut dire que les enseignants arrivent à porter les élèves au meilleur niveau. Cette invitation au défilé, c’est un moment de satisfaction du travail bien fait. »

« C’est beaucoup d’honneur et de fierté »

Partis à 5 heures ce matin de l’Aisne pour rejoindre Paris, les élèves garderont longtemps le souvenir de cette journée. « C’est beaucoup d’honneur et de fierté pour nous d’avoir été invités par le président de la République, s’enthousiasme Louis Simon, élève en BTS Acse et participant à l’édition 2022 du TIEA. Je suis aussi honoré que le TIEA nous emmène aussi loin. » De ce 14 juillet, Louis, retiendra « la grandeur du défilé et l’organisation exceptionnelle du déplacement par le lycée ».

Invités par la présidence de la République, les élèves du Lycée agricole et viticole de Crézancy s’installent pour regarder le défilé du 14 juillet 2022 à Paris. © Serge Moroy

Lucile Sarrazin n’est plus élève du lycée, mais elle était du voyage en tant que responsable du troupeau laitier de l’établissement. Le lycée de Crézancy, elle le connaît bien. Ancienne élève titulaire d’un bac STAV, elle y a obtenu son BTS Acse avant de partir un an en Suisse. Depuis mai, elle est devenue salariée de l’établissement.

En 2019, Lucile a participé aux épreuves du TIEA qui s’appelait alors encore Trophée national des lycées agricoles (TNLA). « C’est incroyable ce que le TNLA nous apprend, insiste-t-elle. On apprend beaucoup de choses cette semaine-là [celle qui se déroule au salon international de l’agriculture, TNLA]. Le travail en équipe, l’autonomie… C’est la meilleure expérience de ma vie ! »

Deux prix remportés au TIEA

En mars 2022, des élèves du lycée ont donc participé au Trophée international de l’enseignement agricole (TIEA) lors du Salon international de l’agriculture. Avec leur vache simmental Jackie, ils ont décroché la première place de la deuxième section « laitière » et le premier prix Erasmus.

Les élèves du lycée agricole et viticole de Crézancy en mars 2022 lors de la remise des prix du trophée international de l’enseignement agricole, © Cédric Faimali

Le TIEA est organisé par le Concours général agricole avec le soutien du ministère de l’Agriculture, en partenariat avec le Groupe France Agricole, éditeur de La France Agricole et de l’Éleveur Laitier.

Épreuve de manipulation des bovins sur un des rings du salon international de l’agriculture. © Cédric Faimali

Le Trophée international de l’enseignement agricole comprend des épreuves écrites et pratiques, se déroulant en amont et pendant le Salon International de l’Agriculture.

La joie à l’annonce des résultats. © Cédric Faimali

« Nous sommes le seul établissement à avoir participé aux vingt et une éditions du trophée, ajoute Serge Moroy, professeur de zootechnie au lycée de Crézancy. Au départ, ce sont les vaches et leur niveau génétique qui étaient notés. Avec les organisateurs, nous avons fait évoluer les épreuves pour que ce soit la formation des élèves qui soit évaluée. » Il y a fort à parier que le lycée engage une nouvelle équipe pour le prochain TIEA. Rendez-vous est donc donné en 2023 à Paris !

> À lire aussi : Beaucoup d’enthousiasme pour les retrouvailles du TIEA (07/03/2022)