Les années se suivent et se ressemblent en tête du marché des presses à balles rondes. John Deere se hisse une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium en 2021 avec 18,2 % des immatriculations.

Axema considère que 90 à 95 % des presses vendues en France sont immatriculées, ce qui donne une image relativement fiable du marché. Claas s’accroche à sa deuxième place avec 14,8 % de part de marché. La médaille de bronze revient pour la première fois à McHale, un acteur relativement récent, avec 12,7 %.

Fendt et Massey Ferguson gagnent du terrain

Kuhn, un autre acteur récent du marché, se classe quatrième avec 12 %. Il est suivi par New Holland et ses 10,9 %. Fendt (7,4 %) et Massey Ferguson (6,4 %) obtiennent pour la première fois des places d’honneur. Les deux marques d’Agco commercialisent les presses anciennement connues sous la marque Welger. Ces ex-Welger obtiennent d’ailleurs la troisième place du classement en cumulant les parts de marché de Fendt et de Massey Ferguson. Krone (5,3 %), Case IH (4,4 %) et Vicon-Kubota (2,9 %) complètent le classement.

Marché en retrait

Pour la deuxième année consécutive, le marché de la presse à balles rondes est en retrait. Après une année exceptionnelle en 2019 avec 5 232 unités et une baisse en 2020 avec 4 243 immatriculations, les ventes de 2021 ont atteint 3 226 exemplaires, soit une chute de 24 % par rapport à l’année précédente. Cette performance reste néanmoins supérieure de 19 % à celle de 2018 avec ses 2 716 machines.

Auvergne-Rhône-Alpes en tête

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui a immatriculé le plus de presses à balles rondes en 2021 avec 528 machines, soit 16,4 % des ventes françaises. Elle est suivie par la Nouvelle-Aquitaine (14,4 % des ventes) et Bourgogne-Franche-Comté (12 %).