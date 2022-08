Au lendemain des annonces faites par Marc Fesneau pour accompagner les agriculteurs impactés par la sécheresse, les syndicats agricoles ont pris la parole pour exprimer leurs attentes et déceptions.

Des annonces « insuffisantes » pour la Coordination rurale

La Coordination rurale estime être « très loin du compte » avec les annonces ministérielles et dénonce des « mesurettes ». Alors qu’elle demandait la prise en charge des cotisations sociales, le ministre de l’Agriculture n’a annoncé qu’un report. « Il n’y a pas d’effort réalisé », déplore aussi le syndicat au sujet des avances d’aides Pac en octobre.

Alors que les dérogations individuelles à l’implantation de SIE restent d’actualité, plutôt qu’une dérogation générale, le syndicat confie que ses antennes départementales sont déjà à pied d’œuvre pour rencontrer les préfets et demander des assouplissements administratifs.

La Coordination rurale rappelle pour finir que la crise est conjoncturelle et nécessite des prix rémunérateurs et une baisse des charges, et « non pas d’épisodiques et menus cadeaux ».

Il y a urgence pour la FNSEA

De son côté, la FNSEA insiste sur « le besoin de mesures de fond » et soulève une nouvelle fois la question du stockage hivernal de l’eau et de l’application des décisions prises durant le Varenne agricole de l’eau.

Le syndicat majoritaire rappelle l’urgence qu’il y a à mettre en application l’ensemble des mesures énoncées par le ministre de l’Agriculture. « Il est urgent que chaque DDT se mobilise afin d’évaluer rapidement l’étendue des dégâts », écrit la FNSEA, demandant la mobilisation rapide des comités d’expertise et la tenue du prochain Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA).

Le syndicat demande également la mise en place d’un plan d’urgence sous l’autorité des préfets, pour faciliter l’approvisionnement des éleveurs en fourrages et paille.