Après la présentation par Emmanuel Macron du plan France 2030, avec une enveloppe de 2 milliards d’euros affectée à l’agriculture, les réactions fusent. La Coopération agricole « se félicite » de la place centrale réservée à l’Agriculture dans ce plan.

Les coopératives satisfaites

Rappelant que « les coopératives font le lien du producteur jusqu’au consommateur », Dominique Chargé, son président, promet : « Nous serons des acteurs attentifs et disponibles à la mise en œuvre de ce plan d’investissement. » Dans France 2030, 500 millions d’euros sont alloués « aux entrepreneurs du vivant » dont les coopératives.

Sur son compte Twitter, Samuel Vandaele, le président de JA, a félicité la jeune élève d’Agrocampus Ouest, Manon Perrignon, qui a fait l’ouverture de la présentation du plan par Emmanuel Macron.

Bravo à Manon Perrignon qui a fait l'ouverture de #France2030 à @Elysee. Elle a rappelé l'enjeu démographique auquel l'agriculture fait face, tout en insistant sur l'importance de l'innovation et du soutien à l'installation pour renouveler les générations en agriculture — Samuel Vandaele (@vandaele_sa) October 12, 2021

Le président de JA salue « l’ambition donnée à l’agriculture » dans France 2030. « Pensons l’agriculture de demain pour renouveler les générations », ajoute-t-il. Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture, a notamment précisé que France 2030 pourrait permettre de mettre en place de nouveaux outils de portage du foncier pour aider à l’installation des jeunes.

L’Union française des semenciers (UFS) salue les annonces du président de la République. « L’investissement significatif de 2 milliards d’euros, prévu notamment pour soutenir et développer l’innovation génétique, est une avancée positive, se félicite son président, Claude Tabel. Sans recherche et innovation, nous perdrons notre capacité d’adaptation. »

Un « cauchemar » pour la Confédération paysanne

De son côté, la Confédération paysanne vit « un cauchemar ». « Entre les lignes, cela veut dire : on développe les OGM, on garde les pesticides, on robotise, on méthanise… Et on fait disparaître les paysans ! » s’alarme Nicolas Girod, porte-parole du syndicat.

« On est toujours dans la droite ligne de France Relance qui promet des milliards sans rien changer aux logiques à l’œuvre, poursuit-il. C’est aller droit dans le mur. »