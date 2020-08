À la suite de ce qu’elle a subi, l’éleveuse Véronique Grot, membre de la FDSEA, donne quelques conseils aux agriculteurs sur la marche à suivre.

Quand la fête survient

1. Refuser l’indemnisation des fêtards

« En octobre 2017, les jeunes ont fait courir le bruit que je leur avais donné mon accord et qu’il m’avait payée en retour. Mais je n’ai jamais donné mon accord. Ils m’ont en revanche proposé de m‘indemniser, avant même que cela commence, sans me préciser aucun montant. Mais c’était, de toutes les façons, hors de question, et à n’importe quel prix. Ça, c’est le postulat de départ : pas d’accord et pas d’indemnisation. On ne négocie pas avec les raveurs. »

2. Protéger les bâtiments et les animaux

« Quand les raveurs s’installent, vous ne pouvez rien faire, ils sont tellement nombreux, vous n’avez plus que vos yeux pour pleurer, et passer la nuit dehors pour les empêcher de venir dans vos bâtiments. Faut-il appeler la gendarmerie ? me demande-t-on souvent. Quand il y a 8 000 personnes qui arrivent dans un petit village, cela se repère vite, les gendarmes sont vite prévenus. Il n’y a pas besoin de se soucier de cela, mais ils se révèlent aussi démunis que vous bien souvent. Dans mon cas, je ne les ai pas vus de la nuit, ils ne parvenaient pas accéder à mon exploitation. Le mieux à faire est de protéger ses bâtiments et passer la nuit dehors pour les empêcher de venir chez vous. Pour les animaux, je me suis dit que le troupeau ne devait pas bouger du champ. Nous avons réussi à le canaliser en mettant dans la nuit un ballot de foin en plein milieu. Elles sont restées à manger autour. Mais ça aurait pu vite se dégrader. »

Après la fête

3. Faire constater les dégâts par huissier

« On vous dit de garder votre calme, mais c’est très difficile. J’ai reçu l’appui de la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor et de la FDSEA. Ça m’a beaucoup aidée, autant pour le moral, que les démarches à mener. La première chose à faire, c’est un constat d’huissier. C’est très important. Il faut le faire tout de suite, dès que les raveurs sont partis. Dans mon cas, ils sont arrivés le samedi soir et le sous-préfet a fait évacuer le dernier véhicule le jeudi. L’huissier était déjà là. Il a fait des photos de tout ce qu’il a pu voir dans les champs, ce qui traînait, les clôtures détériorées, les véhicules abandonnés… C’est long ce genre de constat, mais il faut le faire. Les photos et le constat réalisé par l’huissier vous servent sans arrêt ensuite. »

4. Recourir à sa protection juridique

« Nous avons tous une protection juridique dans nos assurances agricoles. Il est indispensable d’y recourir. Tout est pris en charge par sa protection juridique, les frais d’avocat, etc. Quelqu’un est là pour vous guider et mettre la machine en route, elle vous aide à faire les démarches, pour que votre affaire aille au tribunal. Pour ce faire, il est indispensable de porter plainte, même si c’est rarement faisable dès le lendemain. La gendarmerie est alors en général très occupée, à auditionner les raveurs qu’ils ont réussi à attraper. »

5. Médiatiser l’affaire

« Je ne supportais pas du tout que l’on puisse dégrader mon outil de travail, alors j’ai fait appel à la presse. Et j’ai tellement médiatisé l’affaire que huit jours après, les organisateurs sont revenus ramasser les détritus sur mes parcelles. J’avais aussi fait appel à la préfecture, le sous-préfet était venu sur place, les parlementaires aussi, alertés par mon syndicat. Quand le sous-préfet est venu, les raveurs n’étaient pas encore venus nettoyer, il avait alors pris l’engagement que l’État ferait venir, à ses frais, une société de nettoyage. Quand il est parti, j’étais soulagée. Mes parcelles étaient dans un tel état… Quand ça vous arrive, on n’a pas la force d’appeler tous ces gens, c’est pour ça qu’il faut l’appui de sa chambre d’agriculture ou de son syndicat. En deux trois jours, tout se met en route. Il faut se faire épauler. »