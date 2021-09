Des marques indépendantes mais une direction commune, voilà comment on pourrait résumer France Pulvé, la nouvelle structure affectée à la pulvérisation du groupe Exel Industries. Un an après une première étape dans la réorganisation de la structure, avec l’arrêt des marques Caruelle et Séguip ainsi que le déménagement de certaines lignes de production, Exel passe à la phase 2. L’objectif est de relancer des marques françaises en perte de vitesse face à la concurrence étrangère.

Stop à la guerre entre marques

« Il n’est plus possible de voir des vendeurs Berthoud, Tecnoma et Evrard se battre sur la même affaire, constate Arnaud Romoli, le directeur commercial et marketing de France Pulvé. Il faut dire stop à la guerre entre marques du même groupe. »

Le but sera désormais de jouer la complémentarité. Les marques françaises du groupe (Berthoud, Tecnoma, Evrard et Matrot) sont conservées, mais elles seront désormais gérées par la même structure et bénéficieront ainsi d’une force de frappe plus importante, notamment en recherche et développement.

Parallèlement, la distribution dans l’Hexagone de Hardi et d’Agrifac sera exclusivement réalisée par France Pulvé. « Dans cette logique, si Tecnoma n’est pas présent dans un secteur et qu’il y a de la demande, un concessionnaire Berthoud pourra représenter les deux marques, et vice-versa », précise Arnaud Romoli.

De grosses ambitions

La mise en place de France Pulvé s’accompagne de gros projets de croissance, en France et à l’exportation. L’objectif est de gagner 3 points de part de marché par an sur 4 ans, en France.

À l’exportation, la direction de France Pulvé estime que les quatre marques françaises présentent un potentiel à 4 ans de 180 automoteurs et 400 traînés à l’exportation. Exel Industries se donne les moyens de ses ambitions avec une quarantaine de postes supplémentaires, notamment en R&D, mais aussi sur le terrain.