La pulvérisation ultra-localisée, qui apparaît comme une solution fiable et efficace pour lutter contre les résistances aux herbicides, est le grand sujet du moment pour les constructeurs. Agco, qui n’entend pas se laisser distancer dans la course à cette solution high-tech, vient d’investir dans Greeneye. Cette entreprise israélienne est spécialisée dans la pulvérisation de précision et notamment le développement de l’intelligence artificielle pour détecter et identifier chaque adventice.

Jusqu’à 20 km/h en culture

La technologie développée par Greeneye permet notamment de détecter les adventices en « vert sur vert », c’est-à-dire de pulvériser en localiser sur une culture en végétation. La vitesse de travail peut atteindre 20 km/h. Cette solution peut être adaptée sur des matériels déjà en circulation.