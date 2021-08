Alors que la fin de semaine a majoritairement été chaude et ensoleillée, les perturbations font leur retour par le Nord-Ouest le week-end des 21 et 22 août 2021. Des épisodes orageux sont attendus dès le samedi, et les températures baisseront sensiblement dimanche.

À peine revenus, et sitôt repartis. Le soleil et la chaleur, présents sur une large partie du pays ce vendredi 20 août 2021, ne feront pas long feu. Une dépression « va traverser le nord de l’Hexagone durant le week-end, occasionnant des passages de pluie ou d’averses parfois orageuses », prévoit Météo France dans son bulletin de prévisions du 20 août 2021. Les régions du sud devraient être moins impactées.

> Retrouvez votre météo sur lafranceagricole.fr

Arrivée des perturbations samedi

Dans la journée de samedi, la masse d’air chaude va remonter jusqu’au Nord-Est, et la barre des 30 °C devrait être atteinte sur ces régions. Au contraire, l’air sera plus frais au Nord-Ouest, où les maximales devraient rester comprises entre 20 et 24 °C.

« Un front froid peu actif marquera la frontière entre ces deux masses d’air. Il devrait glisser de la Bretagne et de la Manche le matin, aux régions de la Vendée, à l’extrême nord, en passant par les Pays de la Loire l’après-midi. À l’arrière les averses prendront le relais dans le ciel de traîne et pourront prendre un caractère orageux en soirée en Basse-Normandie », annonce l’organisme de prévisions.

À l’avant de ce front froid, le temps va devenir instable. Des averses orageuses pourront se déclencher dès la matinée dans les Charentes ou le Poitou et remonter vers le Val de Loire. Elles devraient ensuite circuler de la Bourgogne au Nord-Est dans l’après-midi, puis la soirée et la nuit.

Comme souvent, le beau temps persistera autour de la Méditerranée et en Corse, avec toutefois quelques grisailles côtières en Languedoc-Roussillon.

Les températures seront sous les normales de saison dimanche

Dimanche, l’activité orageuse devrait persister le long des frontières du Nord-Est jusqu’aux Alpes du nord. Les nuages seront prédominants sur une grande partie du pays, mais le risque d’averses reste faible, et de belles éclaircies devraient revenir par le nord-ouest, poursuit Météo France. Encore une fois, le soleil se montrera plus généreux sur le pourtour méditerranéen, bien que quelques nuages puissent s’y attarder très localement.

Les températures vont quant à elles baisser, pour passer sous les moyennes de saison, excepté autour de la Méditerranée où les maximales devraient se situer entre 29 et 33 °C. Entre 20 et 24 °C sont attendus sur la moitié nord, et entre 23 à 27 °C dans une grande moitié sud.