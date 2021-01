Un temps plus doux mais plus perturbé cette semaine

Après le froid, la douceur : sous l’influence océanique, des températures plus douces vont se mettre en place cette semaine et jusqu’à la fin du mois, prévoit Météo-France dans son bulletin daté du 18 janvier 2021. Seul le Nord-Est restera dans le froid en ce début de semaine. De nouvelles perturbations arriveront mardi 19 janvier.

> À lire aussi : votre météo personnalisée sur LaFranceAgricole.fr

Mardi, une perturbation au nord et du soleil au sud

Mardi 19 janvier 2021, la pluie fera son apparition sur le nord du territoire, entre la Basse-Normandie et le nord de l’Île-de-France, avant de progresser vers les Ardennes et le nord de la Lorraine, où il pourra neiger temporairement.

Du Sud-Ouest jusqu’aux Alpes, le temps sera sec, accompagné d’éclaircies. Les entrées maritimes finiront malgré tout par encombrer le ciel autour du golfe du Lion vers la vallée de l’Aude.

Mercredi, pluies et vent au Nord-Ouest

Mercredi 20 janvier, la pluie et le vent n’épargneront pas le nord-ouest du pays. Les cumuls de précipitations s’annoncent élevés sur l’ouest de la Bretagne, avec 10 à 20 mm, et localement 15 à 30 mm vers le Morbihan.

Les pluies sont également attendues vers les Cévennes, ainsi qu’entre la Provence et la Côte d’Azur. Les Pyrénées auront droit aux chutes de neige dans l’après-midi et en soirée.

Ailleurs, le temps sera nuageux mais sec. Le vent de sud sera présent sur une large partie du pays, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 100 à 130 km/h sur le massif pyrénéen, et jusqu’à 70 à 100 km/h vers les côtes atlantiques, la Manche et le relief auvergnat.

Jeudi et vendredi, pluie en plaine et neige en montagne

Des perturbations atlantiques apporteront de la pluie en plaine et de la neige en montagne en fin de semaine. Sur le littoral méditerranéen, le ciel sera plus changeant, le temps plus sec, malgré un risque de pluie également présent.