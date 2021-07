L’été ne semble décidément installé qu’en Méditerranée. Ailleurs, la fin du mois de juillet, et le début du mois d’août seront mitigés, avec des températures inférieures aux normales de saison.

Jeudi et vendredi sous un ciel couvert

Dès ce jeudi 29 juillet 2021 après midi, des nuages, accompagnés de quelques averses, feront leur apparition dans le Nord-Ouest.

« Cette perturbation traversera lentement le nord-ouest du pays vendredi avec un ciel couvert et quelques pluies faibles. À l’arrière, un ciel variable reviendra avec quelques averses et un bon flux d’ouest », détaille Météo France dans une note du 28 juillet 2021. Les nuages seront également nombreux entre les Pyrénées et le Centre-Est, avec des averses orageuses en Auvergne Rhône-Alpes.

Seul le pourtour méditerranéen et la Corse conserveront un temps très ensoleillé et des températures estivales, contrairement au reste du territoire où le mercure évoluera peu, et où le temps restera frais

Un week-end pluvieux et nuageux

Le week-end débutera avec des averses et quelques orages sur les régions bordant la Manche et sur un axe s’étalant de l’Aquitaine au Centre-Est.

Dimanche, des averses orageuses se maintiendront de la Franche-Comté à la vallée du Rhône et aux Alpes, et quelques averses pourront se produire jusque dans les Pyrénées. Ailleurs, le ciel sera toujours nuageux, mais le temps restera calme, avec quelques averses près de la Manche.

Les températures maximales resteront 2 à 3 degrés inférieures aux moyennes du cœur de l’été, excepté, encore une fois, autour de la Méditerranée, où le soleil devrait continuer à briller et à chauffer.

Un début août plutôt automnal

« La tendance pour la semaine prochaine n’est pas vraiment au retour de l’été, avec un temps perturbé qui se maintiendra au moins jusqu’en milieu de semaine et très probablement au-delà », prévoit Météo France.

Les pluies pourraient être plus marquées que cette semaine, et les températures n’évolueront pas. Une fois n’est pas coutume, le bassin méditerranéen restera à l’écart des perturbations et conservera le plus souvent un temps ensoleillé et chaud.