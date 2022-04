Météo-France prévoit un remplacement progressif de l’instabilité par un temps plus sec et ensoleillé sur la moitié nord du pays. Ce dernier devrait être largement sous le soleil à la fin de la semaine, exception faite du sud-ouest.

« Cette semaine, l’instabilité liée à de l’air froid d’altitude va progressivement s’évacuer par l’est, ce qui va laisser la place à un temps plus calme et sec. Une seconde dépression (goutte froide) approchera tranquillement au loin depuis l’Atlantique et va surtout concerner l’extrême sud-ouest du pays en cours de semaine », prévoit Météo-France.

Moitié nord encore humide mardi

Mardi 26 avril 2022, « de l’humidité réside encore sur la moitié nord de l’Hexagone » et des averses, parfois orageuses, pourraient survenir dans l’extrême est, indique l’organisme de prévisions météorologiques. Progressivement dans la journée, des éclaircies balayeront la Bretagne puis l’intérieur des terres.

La majorité de la moitié sud profite, quant à elle, d’un temps ensoleillé et de températures en hausse. Elles dépasseront la barre de 20°C dans le Sud-Ouest.

Une fin de semaine sous le soleil sauf pour le sud-ouest

Le lendemain, la perturbation qui planait sur les régions du nord sera remplacée par un temps « très lumineux ». Des nuages élevés pourront toutefois encore circuler, notamment sur la moitié ouest du territoire, « en marge d’une seconde perturbation approchant depuis l’Atlantique », détaille Météo-France.

Ce temps perturbé devrait être limité par un anticyclone sur le reste de la semaine, excepté dans les sud-ouest où l’humidité va de nouveau s’installer, accompagnée d’averses et d’orages.

