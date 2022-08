Vendredi 26 août 2022, dans l’après-midi, les perturbations évolueront vers les régions de l’Est, excepté le golfe du Lion, avec plus d’intensité dans les Alpes. Des nuages persisteront également sur la moitié ouest de la Bretagne, prévoit Météo-France dans une note.

Sur ces régions, les températures, « en forte baisse », resteront toutefois « supérieures de quelques degrés aux normales de saison. » Le mercure restera élevé en basse vallée du Rhône, notamment du côté de Nîmes.

Encore quelques averses à l’Est samedi

Samedi, « quelques averses, orageuses se déclencheront encore, essentiellement en montagne, entre le Centre et les frontières de l’Est et la Corse en excluant la basse vallée du Rhône ainsi que le golfe du Lion. Ailleurs, le temps sec et les éclaircies l’emporteront, avec des nuages bas un peu plus présents sur les régions bordant la Manche », note Météo-France.

Les températures seront de saison, notamment dans la moitié nord. Vers le sud, le mercure pourra accrocher la barre des 30 °C l’après-midi, voire la dépasser du Languedoc à la Ciotat.

Fort ensoleillement dimanche

Dimanche, les conditions anticycloniques se renforceront. Les averses ne concerneront plus que les massifs de l’Est, « avec un risque d’orage vers le Mercantour ou en montagne corse ».

Les températures seront généralement stationnaires. Le seuil de forte chaleur, fixé à 30 °C sera toutefois approché ou dépassé dans le Sud.