Une « perturbation pluvieuse active » traverse le pays mercredi 8 juin 2022 pour le plus grand bien des sols « encore très secs », indique Météo France dans une note de prévisions.

Retour du soleil le reste de la semaine

« Jeudi, le soleil et les nuages se partageront le ciel avec quelques averses possibles, un peu plus nombreuses sur le nord des Alpes. Des Pyrénées aux régions méditerranéennes, le soleil sera largement présent mais le mistral, la tramontane et le vent d’ouest sur la Corse souffleront assez fort. Les températures seront globalement stationnaires », poursuit Météo-France.

Quelques averses persisteront vendredi près des côtes de la Manche. Ailleurs, le soleil sera largement présent, accompagné de températures en hausse, comprise entre 20 et 25°C sur la moitié nord et entre 25 et 32°C sur la moitié sud.

Le week-end s’annonce estival sur l’ensemble du territoire. Quelques orages devraient éclater dimanche après-midi sur le relief, principalement dans les Pyrénées. Les températures atteindront souvent 22 à 29°C sur la moitié nord, 28 à 34°C, voire 35°C, sur la moitié sud.