En soirée, les orages pourront être forts sur l’ouest des Pyrénées et des averses pourront déborder en plaine. Le vent d’ouest soufflera en rafales atteignant les 80 km/h ce soir sur le sud du littoral aquitain. Une perturbation pluvio-orageuse gagnera les régions des pays de Loire à la Manche dans la nuit.

La pointe bretonne épargnée

La pointe bretonne restera épargnée par ce temps agité. Des averses orageuses se produiront dès le matin sur la façade ouest. Au fil des heures, la perturbation pluvieuse s’étendra des pays de Loire aux côtes de Manche avec toujours des cumuls à surveiller en première partie de journée.

Sur l’est du pays, les éclaircies matinales laisseront place à un ciel voilé. Des averses orageuses auront lieu dans l’après-midi et jusque dans la nuit du Sud-Ouest à la frontière belge et jusqu’au Centre-Est et sud de la Bourgogne Franche-Comté. Elles pourront être plus soutenues près des Pyrénées avec quelques chutes de grêle possibles. Les régions allant de la Bretagne au littoral aquitain retrouveront un temps plus sec en soirée.

Proche de la Méditerranée et sur le Nord-Est les conditions resteront calmes avec de belles éclaircies dans le Sud-Est. La tramontane deviendra sensible en journée. Quelques averses se déclencheront sur le relief corse et le Mercantour.

Les températures minimales seront comprises :

Entre 12 et 17 degrés sur le Nord-Est ;

Entre 15 et 21 degrés sur le reste du pays ;

Jusqu’à 19 à 24 en bord de Méditerranée.

Les températures maximales iront :

De 28 à 35 degrés sur un quart Sud-Est ;

De 20 à 26 degrés des côtes de Manche à la Bretagne au littoral atlantique ;

De 27 à 33 degrés ailleurs, voire 34/35 degrés localement sur la Bourgogne.