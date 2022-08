D’ici au premier week-end de septembre, le pays accueillera un temps instable et des perturbations orageuses, notamment au sud et à l’est.

Lundi 29 août au soir, des orages arriveront dans le Sud-Ouest. Ils seront « localement forts sur l’Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques jusqu’à la Dordogne, les Charentes et le toulousain plus tard dans la soirée ou la nuit », prévient MétéoNews dans un communiqué diffusé ce lundi 29 août 2022.

Mardi, « cette instabilité gagnera des régions plus au nord, jusqu’à la Loire, la Bourgogne et le Grand Est, mais aussi du Jura au Massif Central, et des Cévennes à Paca. Les orages y seront souvent anarchiques et locaux, mais ils pourront être assez forts par endroits, avec des cumuls de 15 à 40 mm en 1 h, de la grêle et de la foudre. À l’inverse, les risques orageux seront beaucoup plus faibles ou nuls au nord de la Seine. »

Mercredi, le temps sera plus stable et toujours estival. Les températures atteindront les 27 à 30 °C.

De nouveaux orages en fin de semaine

De nouveaux orages se manifesteront jeudi et surtout vendredi, « en particulier sur la moitié sud, du golfe du Lion aux Alpes où ils pourront être forts et très pluvieux », note MétéoNews. L’activité orageuse devrait perdurer le week-end et la semaine prochaine, plutôt sur l’ouest et le sud-ouest du pays.