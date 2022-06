Selon les prévisions de Météo-France, un flux de sud-ouest humide et chaud va permettre au mercure d’approcher les 30°C sur la plupart des régions pour la fin de la semaine. Cela va également favoriser l’apparition de phénomènes orageux.

Si la semaine dernière, un courant de nord avait permis aux températures de redescendre en dessous des normales de saison dans la moitié nord de la France, frisant par endroits la barre de 0°C, cette semaine, la situation s’inverse.

En effet, une dépression située au large de la péninsule Ibérique est attendue à la fin de la semaine, prévient Météo-France dans son bulletin du 30 mai 2022.

Cette dépression va entraîner l’apparition d’un flux de sud-ouest humide et chaud permettant au mercure d’approcher les 30°C sur la plupart des régions à partir du mercredi 1er juin 2022. L’arrivée de cet épisode va également favoriser des développements orageux généralement épars.

Une hausse des températures jusqu’à vendredi

Selon les prévisions, des averses accompagnées d’un faible risque d’orage sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 31 mai 2022, en fin de journée. « Au nord de la Seine, des ondées plus anecdotiques peuvent se produire. Hormis cela, le temps est lumineux, voire ensoleillé, sur ces régions et le reste du pays », prévoit Météo-France.

Du côté des températures, elles vont poursuivre leur hausse pour se rapprocher des normales de saison dans la moitié nord de la France. Toutefois, les minimales pourront être assez basses par endroits et le mercure pourra descendre localement autour des 5°C en fin de nuit.

Mercredi, la masse d’air instable va se propager sur la plupart des régions centrales entre le sud de la Bretagne, le nord de l’Aquitaine et les massifs de l’Est. Néanmoins, « l’activité pluvieuse comme électrique est très faible, se cantonnant surtout en montagne, rapporte Météo-France. De part et d’autre de cela, le temps reste globalement clément excepté près du golfe du Lion où des grisailles côtières gênent le paysage ».

L’organisme de prévisions météorologiques prévoit des températures en hausse avec 20, voire 25°C dans le Nord. Dans le Sud, les températures avoisineront, quant à elles, les 30°C.

Jeudi, la situation restera stable même si les nuages quitteront le sud de la Bretagne pour rejoindre le sud-ouest du pays, en particulier le Pays basque et l’Aquitaine. Toujours selon Météo-France, si l’instabilité restera peu marquée, par rapport à la veille, des orages pourront plus souvent éclater en pleine, notamment dans le Sud-Ouest.

« Vendredi s’annonce comme le pic de chaleur pour cette semaine avec un indicateur thermique national de près de 29°C pour les températures maximales », prévient Météo-France.

L’organisme annonce ainsi des averses, orageuses l’après-midi, arrivant depuis la façade atlantique en début de journée et balayant progressivement le pays d’ouest en est. Seul le pourtour méditerranéen et les régions les plus septentrionales seront épargnés.