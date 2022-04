MeteoNews confirme les fortes pluies dans le sud de la France entre le mercredi 20 et le jeudi 21 avril 2022. Celles-ci devraient être particulièrement présentes entre le Roussillon et les Pyrénées-Atlantiques ainsi que l’est de la Corse.

Selon MeteoNews, la pluie fait son grand retour ce mercredi 20 avril 2022. Les pluies arrivent progressivement depuis les Pyrénées ce mardi 19 avril 2022 et devraient s’accentuer sensiblement entre cette nuit et mercredi 20 avril sur un bon tiers sud du pays. Près de 20 millimètres sont attendus en moyenne jusqu’au sud du Limousin et au golfe du Lion.

Selon les prévisions, les Pyrénées-Atlantiques recevront près de 60 mm, contre 30 à 50 sur le Roussillon. Le jeudi 21 avril sera également très arrosé. Les précipitations devraient encore une fois concerner la partie sud du pays, entre les Pyrénées-Atlantiques et le Roussillon, tout en gagnant la Corse et notamment l’est de l’île. Au total, 60 à 80 litres au mètre carré sont attendus sur les trois zones indiquées, d’ici à jeudi soir.