Après des records de températures, place aux orages. Ce jeudi 1er septembre 2022, le temps est calme sur les trois quarts du pays « grâce à la mise en place d’un axe de hautes pressions qui s’étire sur la France ». Une perturbation orageuse va ensuite progressivement se mettre en place sur le quart sud-est de l’Hexagone à partir de vendredi après-midi.

Jeudi, le temps est sec et lumineux sur une large partie de l’Hexagone « malgré la présence de nuages bas en début de journée dans les plaines du Sud-Ouest », indique Météo-France dans son bulletin du 31 août 2022.

Vendredi orageux en Méditerranée

Selon Météo-France, une perturbation devrait balayer le pays d’ouest en est vendredi. Celle-ci amènera principalement des averses éparses pouvant être orageuses par moments.

Au sud, le flux se redressera permettant la formation de cellules orageuses plus organisées et fréquentes autour du golfe du Lion qui persisteront en journée jusqu’au cours de la nuit. Sur ces régions, les cumuls de pluies pourront atteindre entre 30 et 50 mm localement.

« La venue de ces intempéries tempérera la chaleur au nord comme au sud avec des températures un peu plus raisonnables mais encore excessives en moyenne pour un début de mois de septembre », précise Météo-France.

Pluies intenses ce week-end

Samedi, les intempéries vont se décaler vers l’est du pays pour s’étendre des Cévennes jusqu’à la Provence. « L’intensité des orages pourrait d’ailleurs être plus importante que la veille donnant jusqu’à 50 à 80 mm en 24 h notamment en basse vallée du Rhône », indique Météo-France.

En outre, des orages, moins violents, pourront également remonter jusqu’au Jura et une perturbation se mettra en place du côté du Finistère. Sur le reste du pays, le temps sec reviendra à la charge avec de très rares averses.

Dimanche, un temps bien plus calme est attendu pour les régions du Sud-Est, malgré un risque d’orage généralisé autour de la Méditerranée. Toujours selon Météo-France, la perturbation rentrée par la pointe bretonne la veille aura du mal à avancer et se concentrera surtout entre la Bretagne et le Cotentin, apportant des pluies modérées. « Entre ces deux zones, le temps restera sec et lumineux avec des températures qui repartiront à la hausse. »