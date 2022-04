L’épisode de froid observé ces derniers jours prend fin cette semaine avec pour conséquence une remontée des températures et l’arrêt des gelées. Météo-France prévoit de la pluie sur les deux tiers nord de la France ce jeudi 7 avril 2022.

Selon Météo-France, l’épisode de froid touche à sa fin cette semaine avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation d’origine océanique. En effet, les dernières prévisions ont annoncé la fin des gelées mardi 5 avril 2022, avec une remontée des températures et l’apparition de fortes pluies sur le pays.

De fortes pluies attendues jeudi et vendredi sur les deux tiers de la France

Jeudi 7 avril 2022 voit l’arrivée d’une nouvelle perturbation. « Associée à une masse d’air douce, la pluie fait son grand retour sur les deux tiers du nord du pays, avec de bons cumuls attendus jeudi et vendredi. », annonce Météo-France. En hausse, la limite pluie-neige est élevée : passant d’environ 1 800 m jeudi à 2000 m vendredi 8 avril 2022.

Avec des rafales comprises entre 60 et 80 km/h, jeudi et vendredi sont marqués par un vent qui souffle fort sur une large partie du pays. Vendredi 8 avril 2022, ces rafales pourront être plus soutenues localement, près de l’Atlantique, où le seuil des 100 km/h sera atteint, voire dépassé, des côtes bretonnes aux rivages de la Charente.

Un week-end à nouveau plus frais

Météo-France prévoit une nouvelle baisse des températures samedi, dans un flux nord-ouest bien établi. « Des averses se déclenchent sur le nord et l’est du pays, parfois sous forme de giboulées (avec une limite pluie-neige bien basse) », précise l’organisme de prévisions météorologiques.

Dimanche, les prévisions annoncent un temps calme et plutôt bien ensoleillé malgré des températures plus fraîches le matin. De possibles faibles gelées sont attendues sur le Grand Est.

Les températures « reprennent ensuite le chemin de la hausse pour la semaine suivante qui pourrait se dérouler dans la franche douceur », ajoute Météo-France.