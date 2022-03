Selon Météo-France, l’épisode cévenol touche à sa fin sur les Cévennes et le Roussillon. Autour du golfe du Lion, les pluies s’atténuent et deviennent plus éparses en ce mardi 15 mars 2022.

Le début de la semaine est marqué par un vent d’autan qui souffle fort, avec des rafales qui avoisinent les 100 km/h sur le Midi toulousain et approchent les 110 km/h sur le Lauragais et les environs de Castres.

La douceur s’installe en milieu de semaine

Météo-France prévoit une progression nette des températures cette semaine. Celles-ci franchiront la barre des 20°C dans l’après-midi du mercredi 16 mars à Reims, Paris, Nancy, Lyon, Limoges, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bordeaux ainsi qu’au Mans.

Une fin de semaine anticyclonique sur le nord de la France

Après le passage d’une perturbation pluvieuse jeudi, la masse d’air va se rafraîchir et il devrait neiger sur les Pyrénées. Du côté des régions de l’Ouest, de belles éclaircies sont à prévoir.

Pour la fin de la semaine, les conditions anticycloniques devraient s’installer entre les îles britanniques et la Scandinavie avec un temps ensoleillé sur la moitié nord de la France.

Sur la moitié sud, le temps s’annonce plus perturbé. Le ciel sera souvent nuageux entre les abords des Pyrénées et les régions méditerranéennes, avec un risque de pluies. Du côté des températures, la douceur va s’installer sur le pays, malgré une légère baisse annoncée.