Le froid arrive avec Noël

Début de semaine pluvieux mais doux sur une partie de l’Hexagone. Aujourd’hui, mardi 22 décembre 2020, les températures sont largement au-dessus des normales de saison : entre +5 et +10 °C dans l’après-midi, relève Météo France. L’air se rafraîchira à partir de mercredi 23 décembre 2020, et les températures continueront de descendre jusqu’à la fin de la semaine.

Vents et pluies au nord

Vents et pluies parfois soutenues sont attendus en Bretagne, Normandie, dans les Hauts de France et en Lorraine aujourd’hui. Les régions du sud auront droit à des éclaircies, mais le pourtour du golfe du lion et la Côte d’Azur pourrait ne pas être aussi chanceux.

Changement de temps mercredi

La dépression se déplacera vers le nord-ouest, qui accueillera également des vents dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales pouvant dépasser les 90 km/h dans les terres et les 110 km/h sur le littoral. Les précipitations resteront régulières au nord de la Loire. La journée sera plus lumineuse entre le sud de la Garonne, les Pyrénées et les Alpes, ainsi qu’en Corse.

Les températures commenceront à descendre mais resteront douces. L’air plus frais commencera à s’engouffrer par le nord-ouest en cours de soirée.

Nette chute des températures jeudi

Météo France prévoit une propagation de l’air frais vers l’est et le sud jeudi. Les températures maximales seront en baisse sur l’ensemble du territoire, perdant 3 à 6 °C en moyenne, et de 8 à 10 °C dans le Sud-Ouest par rapport à la veille. Seul le pourtour méditerranéen échappera au rafraîchissement.

Des averses régulières sont attendues du Sud-Ouest au Grand Est et en Auvergne Rhône-Alpes. La neige fera son retour à partir de 1000 – 1200 m sur le Jura, les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées.

Une nouvelle perturbation en fin de semaine

Les températures poursuivront leur baisse le jour de Noël. La moitié ouest profitera de belles éclaircies, tout comme les régions méditerranéennes. Ces dernières accueilleront néanmoins beaucoup de vent et de violentes rafales. Le ciel sera plus nuageux, avec quelques averses au nord de la Seine et des Ardennes jusqu’au Grand-Est.

Les températures resteront sous les normales de saison, avec des gelées quasi généralisées samedi. Le soleil sera présent sur la moitié sud, et les éclaircies s’élargiront en Franche-Comté et en Alsace. Le reste du pays sera sous les nuages, et une nouvelle perturbation fera son arrivée sur les départements proches de la Manche.

Cette perturbation concernera la majeure partie du pays dimanche. Elle pourrait donner de la neige en plaine entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et l’Auvergne.