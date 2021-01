Le temps est sec et ensoleillé sur une large partie du territoire ce mardi 26 janvier 2021. Il cache l’arrivée d’une perturbation qui abordera la Bretagne dans l’après-midi, prévoit Météo-France dans son bulletin de prévisions du 25 janvier 2021. Le reste de la semaine devrait rester perturbé dans beaucoup de régions.

De nouvelles pluies sur l’Ouest

Une nouvelle perturbation océanique arrivera donc mercredi : le temps sera gris et pluvieux de la Bretagne à l’Aquitaine, notamment l’après-midi. Plus à l’Est, le ciel sera très nuageux, avec quelques pluies plus éparses et de la neige sur les massifs. Le temps sera ensoleillé sur le pourtour méditerranéen mais dans une atmosphère « bien ventée », signale Météo-France.

Jeudi et vendredi, de nouveaux épisodes pluvieux sont attendus en plaine et neigeux en montagne. À nouveau, le ciel sera plus clément et sec au sud, bien que changeant et accompagné d’un vent soutenu des Pyrénées au littoral méditerranéen.

Le week-end s’annonce frais

Samedi, une nouvelle onde pluvieuse sera de passage sur le pays. La neige tombera en montagne, parfois à basse altitude. La fraîcheur devrait être de mise, avec des températures en dessous, ou au mieux au niveau des normales de saison.

Dimanche, le ciel sera plus changeant et laissera place à quelques éclaircies, mais des averses persisteront. Le vent soufflera fort dans les régions du mistral et de la tramontane, ainsi que sur la Corse.

