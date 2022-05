Un temps nuageux entre les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l’Est, pouvant donner lieu à des averses orageuses sur les massifs, est attendu mardi. « Ces averses pourront déborder en plaine en fin d’après-midi », prévient Météo-France dans une note du 2 mai 2022. Dans le Nord Ouest et le pourtour méditerranéen, le temps est sec, avec de belles éclaircies et du soleil.

Nord-Ouest et pourtour méditerranéen au sec mercredi

« Mercredi, l’air le plus doux et humide (source d’instabilité) se décalera vers l’est, on retrouvera encore des averses d’évolution diurne entre le Sud-Ouest et l’Est, qui prendront un caractère orageux sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Alpes », note l’organisme de prévisions météorologiques.

Les températures s’échelonneront généralement de 8 à 12 °C le matin, et 17 à 22 °C l’après-midi, conformes aux normales de saison.

Soleil le reste de la semaine

De jeudi à samedi, des nuages se mêleront au ciel ensoleillé. Le ciel sera encore gris, accompagné de quelques précipitations, vers les Pyrénées. Averses également prévues sur les Alpes et la Corse, en cours de journée.

Samedi, un « ciel plus chargé » et des averses pourront faire leur apparition entre l’Auvergne et le Grand Est.

Dimanche, le temps restera calme et sec sur tout le pays, à l’exception de la région Paca et de la Corse où des averses pourraient se produire encore en journée sur le relief.