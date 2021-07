Le mardi 6 juillet 2021, des pluies, parfois orageuses et soutenues, s’étendront du Massif central au Rhône-Alpes et au Grand Est. La perturbation se prolongera en direction des Pyrénées mais les pluies seront plus faibles. Le quart nord-ouest aura droit à des averses et à du vent assez fort, prévoit Météo-France dans son bulletin du 5 juillet 2021.

Ailleurs, le ciel sera globalement lumineux. Les températures seront en baisse sur la plupart des régions, généralement comprises entre 17 et 23°C. Elles atteindront encore 27 à 31°C autour de la Méditerranée.

Des averses parfois orageuses

Mercredi, de nombreuses régions accueilleront encore des averses, parfois orageuses. Jeudi, le risque d’averses se raréfiera pour toucher principalement les régions allant des frontières du Nord à la façade est ainsi que les Pyrénées. Malgré une petite hausse au Nord-Est, les températures seront assez souvent basses pour la saison.

Vendredi, le soleil reviendra sur la quasi-totalité du pays, de rares averses étant toujours attendues sur les régions de l’Est.

Un week-end incertain

Les prévisions du week-end sont encore incertaines, prévient Météo-France. Un épisode pluvieux pourrait atteindre le Nord-Ouest samedi, avant de gagner le Nord-Est dimanche. Le mercure, en hausse, se situera entre 23 et 27°C sur la moitié nord.

La moitié sud devrait, quant à elle, profiter d’un temps estival, avec des températures comprises entre 26 et 31°C.