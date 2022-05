Une météo estivale est attendue cette semaine. Lundi 9 mai 2022, « en dehors de quelques averses orageuses sur le sud de l’arc alpin principalement », la journée s’annonce « ensoleillée et estivale sur tout le pays », prévoit MeteoNews.

Ces conditions persisteront mardi et mercredi, par endroits sous un ciel voilé. Les températures augmenteront, allant jusqu’à 30 °C voire un peu plus, du sud de la Garonne à la Provence. Près de la Manche, le mercure restera entre 15 et 18 °C.

Passage d’une perturbation jeudi

« Un changement de masse d’air va s’opérer jeudi au passage d’un front atténué faiblement instable, donnant quelques averses orageuses surtout de l’Aquitaine à la frontière allemande jusqu’au Lyonnais. Il ne fera plus que 17 à 25 degrés sur la moitié nord, encore jusqu’à 27-28 degrés sur la moitié sud », note MeteoNews.

Le soleil reviendra dès vendredi, avec des températures « un peu au-dessus » des moyennes de saison, avant de repartir à la hausse le samedi par le sud-ouest.

Chaleur plus « intense et durable » la semaine prochaine

« La suite pourrait voir un nouveau coup de chaud sur l’ensemble de la France entre dimanche et le début de semaine prochaine, possiblement plus intense et durable que celui de cette semaine », ajoute MeteoNews.