Les orages feront leur retour sur la France ce jeudi 25 août 2022, dans le sud-ouest de la France, en soirée, et dans la nuit de jeudi à vendredi, selon Meteonews. Ils gagneront ensuite les régions centrales puis l’est du pays.

C’est « une semaine encore très estivale » que Meteonews confirme dans son bulletin diffusé ce 23 août 2022 en début d’après-midi. L’organisme de prévisions météorologiques annonce des températures dépassant « assez facilement les 30 degrés sur l’ensemble du pays ces prochains jours ». Et, jeudi soir, une évolution orageuse sera observée par le sud-ouest puis sur les autres régions d’ici au week-end.

30 degrés sur l’ensemble des régions

« L’anticyclone des Açores s’installe plus franchement sur la France à partir de ce mardi, malgré encore pas mal de nébulosité sur le nord-ouest, précise Meteonews. Le soleil dominera plus largement mercredi et jeudi sur l’ensemble des régions. » Le mercure dépassera souvent les 30 degrés, avec des maxima de 32 à 35 degrés dans le Sud, de la Provence au Toulousain.

Jeudi, « des orages éclateront dans le Sud-Ouest en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils pourront être forts, avec de fortes bourrasques, sur le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne ou les Landes. Vendredi, ils gagneront les régions centrales puis l’Est, de l’Alsace à la Provence avec encore de fortes averses locales. »