À noter : si vous ne savez pas où se trouve votre bureau de vote, ne vous inquiétez pas. Le numéro et l’adresse sont inscrits sur votre carte électorale (à l’intérieur, en haut).

Comme pour n’importe quelle élection, il est possible d’aller voter de 8h à 19h . Si dans la très grande majorité des villes les bureaux de vote ferment leurs portes à 19h, certaines grandes villes jouent les prolongations jusqu’à 20h comme à Paris, Marseille, Lille, Toulouse, Nantes ou Nice. Cette différenciation, établie par arrêté préfectoral, est due à un nombre d’électeurs plus importants dans ces métropoles.

De plus, d’autres pièces prouvant votre identité sont acceptées mais ces dernières doivent être en cours de validité :

Sauf si vous votez dans une commune de moins de 1 000 habitants, la carte d’identité est obligatoire pour toutes les élections. Comme pour le passeport, il vous sera possible de vous en servir même si elle n’est plus en cours de validité .

Je suis absent de mon domicile au moment du vote, puis-je encore faire une procuration ?

Vous êtes absent le jour de l’élection ? Sans donner le motif de votre absence, vous pouvez donner procuration à un autre électeur qui votera à votre place dans votre bureau de vote. Si légalement vous pouvez établir une procuration jusqu’à la veille du scrutin, il est recommandé de s’y prendre le plus tôt possible afin que votre mairie ait le temps de recevoir et de traiter votre demande.

Pour donner procuration à quelqu’un, deux solutions sont possibles :

Faire une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Il vous sera ensuite nécessaire de valider cette demande dans les deux mois qui suivent en vous rendant dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie, muni de votre pièce d’identité.

Se rendre directement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou dans un Tribunal judiciaire ou de proximité et remplir un formulaire. Pour cela, vous devrez également être muni d’un justificatif d’identité.

Pour donner procuration, vous devez connaître le numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne qui ira voter à votre place) qui est inscrit sur sa carte électorale.

À noter : que vous donniez ou que vous receviez une procuration, il est possible de vérifier la situation de celle-ci sur le site service-public.fr.