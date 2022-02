Une miss enracinée dans la terre

«Ceci n’est pas un concours de beauté et toutes les participantes ont été exceptionnelles. Merci de me permettre de représenter les Hautes-Alpes et les femmes dans le monde agricole, qui nous affectionne tant ! Il est temps que certaines mentalités changent et j’y contribuerai au maximum durant cette année. »

C’est avec ce message publié sur sa page Facebook que Marianna Briançon, alias Heidi, a commenté son élection au titre de Miss France Agricole 2022, le 12 décembre dernier. Cheveux teints en « rouge » et regard bleu azur, la jeune femme a tenu à marquer la différence avec le célèbre concours Miss France, organisé la veille de sa nomination.

Un déclic

À 26 ans, elle se destine à reprendre l’exploitation de son père, éleveur de brebis mères à Veynes (Hautes-Alpes). Elle a toutefois emprunté d’autres chemins avant de vouloir devenir agricultrice. Passionnée de photos modeling (1), elle décroche, après un bac STI2D (2), un DUT communication à Lyon en 2015. Dans cette ville, elle a le mal de ses montagnes.

Hésitante sur son avenir professionnel, elle s’envole aux États-Unis pour deux mois. À son retour, Marianna obtient un poste de médiatrice numérique dans son village natal. Elle se sent enfin utile, mais la vie de bureau ne lui convient pas. Alors qu’elle cherche encore sa voie, son père lui demande de le remplacer quelques jours sur l’élevage. « Le déclic, sourit-elle. J’ai respiré à pleins poumons. C’est ça ma vie ! »

Actuellement en formation à l’ADFPA de Gap (05), où elle suit un BPREA, Marianna se prépare à une année bien remplie. À côté de sa formation et du travail auprès des brebis, elle va représenter le milieu agricole pendant un an lors d’événements professionnels, dans son département et ailleurs.

Parmi les causes qu’elle entend défendre : casser les clichés sur l’image des paysans. « C’est un monde avec des gens bourrés de talents qui savent tout faire de leurs mains. On y côtoie des personnes cultivées, passionnées et enrichissantes. » Elle veut aussi prouver que l’on peut être femme et agricultrice. Comme sa grand-mère horticultrice, qui a porté son activité à bout de bras sans avoir une retraite décente, ce qu’elle déplore. La question du loup, qui a attaqué le troupeau de son père, est aussi un sujet capital

En attendant, elle a hâte de se rendre au Salon de l’agriculture de Paris, ceinte de son écharpe. Sa première sortie en tant que Miss. Un rêve de petite fille.

Chantal Sarrazin