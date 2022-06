« Accepter les zones de non-traitement (ZNT) revient à mettre son bras dans une prise de force, ça n’aura pas de limite », s’insurge Damien Brunelle, vice-président de la Coordination Rurale (CR) et président de France Grandes Cultures (FGC).

Les ZNT constituent une aberration

La CR et FGC ont refusé de participer à la réunion sur les compensations économiques liées aux Zones de non-traitement (ZNT) riverains qui se tenait le vendredi 17 juin 2022 au ministère de l’Agriculture à Paris.

Pour le deuxième syndicat agricole de France, les ZNT constituent une aberration. « D’un côté on restreint des surfaces très productives, de l’autre on ouvre les jachères » précise le syndicat. Par ailleurs, « une compensation prise dans le budget de la PAC reviendrait à prendre à certains agriculteurs pour distribuer à d’autres ». « C’est donc une tromperie inacceptable ! » précise la CR.

Réformer le code de l’urbanisme

FGC rappelle que le ministère propose de financer uniquement des semences de fleurs. « Financer une si petite partie des charges supplémentaires ne peut pas s’appeler une compensation ! » s’insurge FGC.

La CR rappelle qu’« il convient de réformer le code de l’urbanisme afin d’intégrer les ZNT riverains à la charge des promoteurs et des nouvelles constructions. Les communes et intercommunalités, en autorisant la construction dans les zones agricoles dans le Plan local d’urbanisme (PLU), sont responsables et doivent assumer les conséquences de leurs choix. »