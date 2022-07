L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) vient de lancer une consultation ouverte sur l’évaluation des risques pour les abeilles. C’est ce qu’elle indique dans un communiqué publié le 18 juillet 2022.

En effet, la Commission européenne a demandé à l’Efsa de réviser le document d’orientation existant sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles mellifères, les bourdons et les abeilles solitaires.

Mise à jour du document d’orientation

Publié pour la première fois en 2013, cette révision à pour but de prendre en compte les « nouvelles connaissances scientifiques apparues depuis cette date ».

« Des commentaires sont particulièrement sollicités sur les nouvelles approches incluses dans le projet d’orientation qui portent sur l’évaluation des risques et l’analyse statistique des études sur le terrain », précise l’Efsa dans son communiqué.

Après avoir consulté les parties prenantes et les États membres, l’organisme invite les parties intéressées « à soumettre leurs commentaires sur le document et sur les informations complémentaires qui l’accompagnent via la page dédiée à la consultation », et ceux jusqu’au 3 octobre prochain.