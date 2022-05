Une nouvelle étude de l’Insee montre que la composition du patrimoine des ménages français n’a pas changé suite à la crise sanitaire du Covid. Les grands équilibres entre patrimoine immobilier (maison principale ou secondaire), financier (épargne placée) ou professionnel sont restés stables.

Trois agriculteurs sur dix ont un deuxième logement

L’étude renseigne sur le type de patrimoine détenu selon la catégorie socioprofessionnelle. Les agriculteurs détiennent tous des biens professionnels et de l’épargne. Et neuf sur dix sont propriétaires de leur résidence principale (contre 57 % des Français). Enfin, trois ménages d’agriculteurs sur dix possèdent un autre logement (résidence secondaire, maison à louer).

Le livret A et le PEL restent incontournables

Concernant les finances, les agriculteurs, comme la moyenne des Français, privilégient les livrets d’épargne tels que le livret A (90 % en ont un). Alors que l’épargne logement (PEL et CEL) perd de son attractivité ces dernières années, ce placement sans risque mais peu rémunérateur plaît à 60 % des agriculteurs (contre 30 % des Français).

Les agriculteurs savent prendre des risques

Début 2021, moins d’un ménage sur deux détient des valeurs mobilières, c’est-à-dire des valeurs risquées constituées notamment d’actions cotées en Bourse. La propension à détenir ces valeurs risquées augmente avec le patrimoine et varie selon la catégorie socioprofessionnelle, note l’Insee. Environ 30 % des ménages les mieux dotés possèdent des valeurs mobilières. Parmi eux, les agriculteurs sont 40 % à investir dans ces valeurs.

Les agriculteurs friands des plans épargne retraite

Début 2021, 16 % des ménages détiennent une épargne retraite, notamment un PER (plan épargne retraite), produit à la fiscalité avantageuse qui permet des sorties en rente ou en capital. La proportion monte à plus de 30 % chez les agriculteurs et au-delà chez les cadres et les professions libérales.

Un agriculteur sur deux a souscrit une assurance vie

Si l’assurance-vie est le deuxième placement préféré des Français (40 % détiennent au moins un contrat), il est encore plus apprécié des agriculteurs : 53 % ont souscrit au moins un contrat.

Bénéficiant d’une fiscalité attractive, l’assurance-vie permet, non seulement, d’accumuler un patrimoine au cours de la vie, et aussi de le transmettre en succession dans des conditions intéressantes.

La plupart des Français ont épargné pendant la crise

L’augmentation de l’épargne financière constituée par les ménages pendant la pandémie de Covid-19, entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, est estimée à 142 milliards d’euros par la Banque de France.

Cette manne a été répartie sur les supports déjà existants, majoritairement les livrets d’épargne. Cependant, la détention d’assurance-vie et d’épargne retraite a progressé, tandis que l’épargne logement (PEL, CEL) recule.

Pour autant, tous les ménages français n’ont pas fait des réserves pendant cette crise : un sur quatre déclare avoir subi des pertes de revenu, qu’il a compensées en diminuant sa consommation ou en puisant dans son épargne.

