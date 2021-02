Quoi de mieux que des fleurs ou des chocolats pour la Saint-Valentin ? Un tracteur, bien sûr. Et pas n’importe lequel : un Same Explorer 120 HD GS. Le tractoriste italien propose cette édition limitée pour la Saint-Valentin. Les passionnés de la marque remarqueront immédiatement sa couleur, proche du premier tracteur Same, le Cassani.

Un tracteur best-seller

Avec plus de 130 000 exemplaires vendus depuis le lancement de la première version en 1983, l’Explorer est l’un des grands succès de Same. Outre toutes les innovations technologiques développées par Same depuis 97 ans (4 roues motrices, inverseur réglable, tripleur, prise de force automatique…), cette édition limitée embarque des équipements exclusifs comme les jantes rouges et un système multimédia.