Ce mercredi 20 juillet 2022, l’épisode caniculaire se poursuit et persiste dans le Sud-Est et l’Alsace. En milieu d’après-midi, les fortes chaleurs vont laisser place à une dégradation orageuse, notamment dans le Nord-Est.

La dépression initialement située entre les Açores et le Portugal poursuit sa course et donne lieu à cet épisode caniculaire particulièrement intense.

« D’abord source de forte chaleur en aspirant l’air torride présent depuis une semaine sur la péninsule ibérique, cette dépression dans un deuxième temps génère une dégradation orageuse qui contribue à faire chuter les températures », indique Météo-France dans son bulletin du 19 juillet 2022.

Vigilance canicule dans le quart sud-est et l’Alsace

Ce mercredi 20 juillet 2022 à 10 heures, les fortes chaleurs ne concernent plus que le quart sud-est du pays et l’Alsace, selon Météo-France qui place 14 départements en vigilance orange pour canicule.

Sont concernés : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie, la Savoie, le Rhône, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Haute-Loire, les Hautes-Alpes, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

Pour cette fin de semaine, les fortes températures persisteront principalement dans le sud de la France, et particulièrement dans le Sud-Est.

« La vague de chaleur à l’échelle nationale pourrait durer une quinzaine de jours au total, avec notamment des vigilances canicule susceptibles de persister dans le sud du pays, particulièrement autour de la vallée du Rhône », précise Météo-France.

Violente activité orageuse dans l’Est

Selon l’organisme de prévisions météorologiques, des orages accompagnés localement de petites grêles sont présents ce mercredi matin, du Massif central aux Hauts-de-France.

« Ce mercredi après-midi, des orages éclatent sur les départements du centre-est au nord-est du pays », indique Météo-France qui place 9 de ces départements en vigilance orange pour orages.

La Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs et le Jura sont ainsi concernés par cette vigilance orange.

« Ces orages pourraient être violents, accompagnés de grêle, d’une forte activité électrique et localement de rafales de vent (80/100 km/h) et de pluies intenses », détaille l’organisme. La vigilance orange devrait se terminer « en début de soirée sur le Centre-est et en cours de nuit sur le Nord-Est », ajoute-t-il.