La production de colza avoisine les 4 millions de tonnes

« En 2022, la production de colza atteindrait un peu moins de 4 millions de tonnes, en hausse de 20,4 % sur un an mais en baisse de 2,6 % par rapport à la moyenne 2017-2021 », indique Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’infos rapides du 12 juillet 2022.

La production serait tirée vers le haut par la nette augmentation des surfaces (+23,7 % sur un an) tandis que le rendement reculerait légèrement par rapport à la récolte de 2021 (32,8 q/ha en 2022 contre 33,7 q/ha en 2021).

Ainsi, les surfaces de colza « dépasseraient 1,2 million d’hectares, soit 233 000 ha de plus qu’en 2021 ». Plus globalement, les surfaces d’oléagineux progresseraient de 21,0 % sur un an, malgré la légère baisse du rendement (-2,7 %).

Forte hausse des surfaces de tournesol et de soja

« Un record depuis l’année 1997 », les surfaces de tournesol atteindraient 840 000 hectares en 2022, soit une hausse de 20,3 % sur un an et de 30,6 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Concernant le soja, les surfaces sont estimées à 178 000 hectares. Elles correspondent à une progression de 15,5 % en glissement annuel et de 11,3 % par rapport à la moyenne 2017-2021.

> À lire aussi : Le rendement du blé tendre sous la barre des 70 quintaux (12/07/2022)

Laurine Mongenier