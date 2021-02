Deux agriculteurs sur trois sont présents sur les réseaux sociaux

Plus de deux répondants sur trois sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux, a révélé l’enquête Agrinautes 2020, réalisée par Hyltel-Datagri pour Terre-net Média et La France Agricole, lors de la présentation de ses résultats ce mardi 9 février 2021.

Facebook, WhatsApp et YouTube en tête

Une tendance qui se confirme d’années en années, les contenus des réseaux sociaux étant de plus en plus consultés. Le trio de tête reste identique à l’année précédente : 44,7 % des répondants sont inscrits sur Facebook, 40,9 % sur WhatsApp et 27,9 % sur YouTube.

Comme en 2019, Facebook reste la plateforme la plus utilisée par les agriculteurs, mais elle perd du terrain. Elle est maintenant suivie de près par WhatsApp (40,9 % des répondants inscrits en 2020 contre 28,7 % en 2019). Twitter arrive loin derrière à 11,0 % au coude à coude avec Snapchat (10,6 %) et Instagram (10,3 %).

Les médias sont bien suivis

Sans surprise, les pages et comptes les plus consultés dans le cadre de leur activité professionnelle ont trait à l’agriculture (45,7 %). Arrivent ensuite les pages des distributeurs, celles des firmes, puis celles d’autres agriculteurs. Ils y recherchent le plus souvent des informations en avant-première, des échanges et des vidéos.

Les médias se placent en bonne position, dans le classement des pages et des comptes les plus suivis. La France Agricole (13,1 %) et Terre-Net (11,7 %) occupent les deux premières places.

Plus consommateurs que producteurs d’informations

La majorité des répondants a un rôle plutôt « passif » sur les réseaux sociaux et consomme de l’information plus qu’elle n’en produit : 33,9 % ne publient jamais de contenu, quand 23,7 % affirment en publier de manière quotidienne ou hebdomadaire.