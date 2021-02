Douze départements en vigilance orange

Le 8 février 2021, Météo-France a placé les quatre départements bretons département en vigilance orange pour un épisode neigeux remarquable en Bretagne. Les départements du Pas-de-Calais et du Nord sont eux placée en vigilance orange pour un épisode de froid d’une intensité nécessitant une vigilance particulière.

La Charentes, la Charente-Maritime, l’Oise, le Maine-et-Loire, la Seine-et-Marne ainsi que la Somme sont quant à eux toujours en vigilance orange « crues ».

12 départements sont placés en #VigilanceOrange.



Épisode neigeux à partir de mardi sur la Bretagne.

Un épisode de grand froid est attendu sur le Nord/Pas-de-Calais.



https://t.co/Knuc1duD48

https://t.co/yz10flYqQI pic.twitter.com/An6kjgqZag — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) February 8, 2021

Ce lundi 8 février en fin de journée, « malgré des averses près de la Manche, parfois sous forme neigeuse, la perturbation qui va engendrer l’épisode neigeux est pour l’instant encore au large sur l’atlantique », détaille l’organisme de prévisions.

Concernant l’épisode de grand froid, Météo-France précise qu’« un vent de nord-est amène une masse d’air froide sur le nord du pays. Les températures sont restées négatives aujourd’hui avec -1 sur la côte et -2 à -4°C dans les terres ».

Mardi de la neige….

Les deux phénomènes devraient évoluer demain mardi 9 février 2021. En effet, Météo-France prévoit, « des gelées généralisées en Bretagne (entre -3 et -1 degrés) », au lever du jour.. « Une perturbation arrivera par les côtes atlantiques en fin de matinée et progressera ensuite vers le nord et l’est », indique-t-il aussi.

Au contact de l’air froid, les précipitations tomberont sous forme de neige », prévoit Météo-France. L’organisme n’exclut pas un court épisode de pluie verglaçante également dans la zone.

..Encore de la neige…

Demain en fin de journée, les chutes de neige progresseront vers l’est et le nord de la France : « D’autres départements pourront être ainsi placés en vigilance orange lors de la prochaine actualisation prévue mardi à 6 h, vers la Normandie, la Mayenne et la Sarthe, voire plus à l’est », prévient Météo-France.

Dans la journée, les chutes de neige auront d’ailleurs tendance à s’intensifier « avec des intensités de 1 à 3 cm/heure », en fin de journée. Il faudra attendre la seconde partie de la nuit de mardi à mercredi pour qu’elles s’estompent « Sur l’intégralité de l’épisode neigeux, on attend 5 à 10 cm de neige, localement 15 cm, moins sur le littoral sud breton ».

… et des températures négatives

Du côté du froid, dans la nuit de lundi à mardi, le vent de nord-est va se maintenir et « les températures sont très froides, de -5 à -7°C sur le Nord et le Pas-de-Calais ». « En ressenti on attend ainsi -14 à -16 sur ces deux départements », ajoute Météo-France.

L’organisme de prévision n’anticipe pas de dégel dans la journée de mardi, avec des températures comprises entre «-1 à localement -4°C en journée ». La nuit de mardi à mercredi devrait être encore plus froide.