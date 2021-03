CNH se branche sur les tracteurs électriques Monarch

CNH (Case IH et New Holland) poursuit le développement des énergies alternatives au GNR avec une prise de participation minoritaire au capital de Monarch Tractor. Cette entreprise californienne fait partie des pionniers dans le développement de tracteurs autonomes et électriques à destination de l’agriculture.

Monarch Tractor se concentre pour le moment sur le segment des engins de moins de 100 ch. Cette entreprise créée en 2019 a commercialisé sa première plateforme électrique autonome en 2020.

