Same Deutz-Fahr poursuit son partenariat avec Deutz AG

Le tractoriste italien Same Deutz-Fahr renouvelle ses accords avec le motoriste allemand Deutz AG commencés dans les années 1980. En plus des modèles à 6 cylindres de 6,1 et 7,8 litres, ainsi que du quatre cylindres de 4,1, un nouveau moteur fait son apparition dans cet accord.

Il s’agit d’un quatre-cylindres de 3,6 litres. Il sera monté à partir de 2021 sur des nouveaux produits de la gamme Same-Deutz-Fahr (SDF). Ce bloc sera bien sûr conforme aux normes de dépollution Stage V. Pour SDF, la poursuite et l’extension de ces accords assurent une bonne connaissance de ces moteurs par ses réseaux de concessionnaires.

Pièces reconditionnées

D’autre part, la solution X-change est maintenant disponible. Derrière cette appellation, il s’agit d’une gamme de moteurs et de pièces reconditionnés par le constructeur. Tous les produits de cette gamme sont testés et répondent aux normes de qualité du motoriste.

De plus, ils bénéficient de la même garantie qu’un produit neuf, pour un prix jusqu’à 40 % inférieur.

Ces accords devraient générer des ventes annuelles de plusieurs dizaines de millions d’euros.