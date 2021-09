Alors que la filière de la méthanisation subit de nombreuses attaques depuis plusieurs mois, les agriculteurs méthaniseurs tendent la main pour couper court à certaines critiques. L’AAMF (l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France) organise les premières Journées nationales du biogaz les 18 et 19 septembre 2021, dans dix-sept fermes réparties dans sept régions françaises. L’association est convaincue que le public pourra être sensible aux nombreux atouts qu’offre cette énergie renouvelable pour les territoires et que les peurs de certains s’apaiseront.

« Engager et renforcer le dialogue »

L’objectif est « d’engager et de renforcer le dialogue entre les agriculteurs-méthaniseurs et les populations locales, de créer des liens et de mieux se connaître » explique Vanessa Baudrier-Paillat, agricultrice dans les Deux-Sèvres et associée dans l’unité Demeter Énergies qui recevra des visiteurs le 19 septembre 2021.

Le grand public est invité à venir se faire son propre avis et voir de ses propres yeux ce qu’est la méthanisation agricole. Les agriculteurs sont également les bienvenus pour en apprendre plus et échanger sur cette filière qui les concerne.

Les exploitations qui ouvrent leurs portent sont situées en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Normandie. La liste détaillée, les horaires des événements et les coordonnées des organisateurs sont disponibles sur le site de l’AAMF.