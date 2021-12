Alors que les conditions anticycloniques prédominent sur la France depuis une dizaine de jours, un temps plus perturbé va se mettre en place dès ce jeudi 23 décembre 2021. Après deux journées froides sur la moitié nord et le centre-est du pays, Météo-France prévoit des températures plus conformes aux niveaux de saison, et cela, dès aujourd’hui.

De fortes gelées observées en ce solstice d’hiver

En début de semaine, les gelées ont été fréquentes sur l’ensemble du pays, jusqu’au littoral. La température la plus froide a été relevée à Mouthe située dans une combe jurassienne à 940 mètres, réputée pour ces fortes gelées, notamment sur des sols enneigés.

Demain, vendredi 24 décembre 2021, le flux perturbé de sud-ouest se renforce. Un front plus actif devrait rentrer par la Manche au cours de la journée. La perturbation de la veille pourrait donner quelques précipitations sur une partie nord-est. Autour de la Méditerranée, les pluies devraient se renforcer au fil de la journée, sous un ciel très nuageux. La limite pluie-neige remonte vers 2 000 mètres sur les Alpes du Sud.

Les températures resteront douces, y compris en fin de nuit.

Un Noël doux mais parfois pluvieux

La journée de Noël devrait être sous le signe de la pluie dans certaines régions. Une nouvelle perturbation pourrait s’attarder sur la pointe bretonne. Le temps devrait rester humide autour de la Méditerranée.

Quelques passages de faibles précipitations pourront également concerner une partie nord-est. Le ciel devrait rester clément sur une partie ouest à l’avant de la perturbation bretonne.

La douceur sera encore au rendez-vous avec des maximales en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison.

La nouvelle perturbation atlantique devrait balayer une bonne partie de l’Hexagone dans la nuit de samedi à dimanche et arroser encore le flanc est et la Corse dans la journée dominicale. Elle sera suivie de quelques averses dans le ciel de traîne.